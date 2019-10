Cloppenburger verletzt Polizisten bei Unfall schwer

Symbolfoto: dpa

Remels/Cloppenburg (mab). Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Leer ist am frühen Mittwochmorgen ein 52-Jähriger verletzt worden. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Unfall passierte gegen 5.30 Uhr in Remels. Am Ortsausgang ist bereits zuvor ein Unfall passiert: Der Fahrer eines Milchlasters hatte eine Verkehrsinsel überfahren. Der Polizeibeamte und seine 23-jährige Kollegin mussten die verdreckte Fahrbahn reinigen.



Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Cloppenburger näherte sich mit seinem 7,5-Tonner der Unfallstelle und erkannte den Polizisten, der gerade mit einem Besen in der Hand auf der Straße stand, offenbar zu spät. Der Lkw-Fahrer versuchte noch mit einer Vollbremsung den Unfall zu verhindern – doch es war bereits zu spät. Der Polizist wurde vom Lastwagen erfasst und mehrere Meter nach vorn geschleudert. Er musste in die Ammerlandklinik in Westerstede gebracht werden. Die Unfallermittlungen hat die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland übernommen.

