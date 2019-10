Politik beschließt Neubau am Kreishaus

Muss dem Erweiterungsbau weichen: Das alte Turmgebäude an der Eschstraße wird nach aktuellen Planungen abgerissen, um Platz für ein modernes Verwaltungsgebäude zu schaffen.Foto: Max Meyer

Von Julius Höffmann



Kreis Cloppenburg. Platznot im Cloppenburger Kreishaus: Trotz eines erst 2014 bezogenen Erweiterungsbaus kann der erforderliche Raumbedarf kaum noch gedeckt werden. Der Kreistag hat die Notwendigkeit einer Erweiterung akzeptiert und sich gestern Abend für einen weiteren Anbau entschieden. Ein Architektenwettbewerb soll im nächsten Jahr starten.



Dabei geht es nicht nur um den Neubau, sondern auch um die gewünschte Optimierung des vorhandenen Bestandsgebäudes. „Wir sind bis in die Dachspitze dicht“, beschreibt Landrat Johann Wimberg im Pressegespräch die Situation. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2./3. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.