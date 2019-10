Lernförderung: Neues Formular „baut Hürden“

Lernförderung: Neue Anträge sorgen für Gesprächsstoff. Foto: Malte Christians/dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Für Gesprächsstoff sorgt ein neues Formular im Bereich der Lernförderung. Schüler können seit 2012 über das Bildungs- und Teilhabepaket Unterstützung bekommen, wenn deren Eltern Wohngeld, Arbeitslosengeld, Asylgeld oder einen Kinderzuschlag erhalten. Zunächst war die Lernförderung versetzungsgefährdeten Kindern vorbehalten.



Mit der Einführung des „Starke-Familien-Gesetzes" sollen auch Schüler profitieren, bei denen die Versetzung nicht unmittelbar gefährdet ist. Wie Eltern der MT berichteten, gibt es bei den neuen Formularen des Landkreises jetzt die Auswahl, dass die Schüler schlechter als Note vier sind oder im Bereich von sehr gut bis ausreichend liegen. In letzterem Fall müssen Lehrer allerdings eine Begründung schreiben, warum sie die Förderung trotzdem für sinnvoll erachten. Auf Nachfrage der MT sieht Christian Albers vom „Nachhilfeinstitut Capri" in Cloppenburg darin ein Problem.