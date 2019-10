Lehrlinge senken Arbeitslosigkeit

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (hek). Im Landkreis Cloppenburg haben sich im September 209 Männer und Frauen weniger arbeitslos gemeldet als im August. Die Arbeitslosenquote sank von vier auf 3,8 Prozent. Im September 2018 waren allerdings 70 Personen weniger arbeitslos als jetzt. Die Quote betrug vor einem Jahr ebenfalls 3,8 Prozent. Das teilt die Agentur für Arbeit Vechta mit. Von dem Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten im September sowohl der Nord- als auch der Südkreis Cloppenburgs.



„Eine typische Entwicklung für diese Jahreszeit“, erklärt Frank Halbsguth, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Vechta. „Das liegt insbesondere an den betrieblichen oder schulischen Ausbildungen, die in den letzten Wochen gestartet sind. Zudem meldeten sich weniger Menschen arbeitslos als im August.“ Mehr Arbeitsmarkzahlen finden Sie in der Ausgabe am 1. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

