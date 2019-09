Sturm verursacht Schäden im Landkreis

Foto: Nonstopnews

Cloppenburg (mab). Mit Windgeschwindigkeiten von teils über 100 Stundenkilometern ist am Montagmorgen das Sturmtief „Mortimer“ am Montagmorgen über den Landkreis Cloppenburg hinweggefegt. Offenbar hielten einige Bäume den Orkanböen nicht stand, Äste stürzten zu Boden.



Der bislang größte gemeldete Schaden entstand bei einem Autohändler in Cloppenburg: Ein Baum wurde von einer heftigen Böe erfasst und stürzte auf mehrere Fahrzeuge, die auf der Ausstellungsfläche des Autohändlers abgestellt waren. Die Autos wurden zum Teil erheblich beschädigt. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Cloppenburger Feuerwehr war im Einsatz.



Im Laufe des Vormittages soll der Sturm weiter abnehmen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass die Windgeschwindigkeiten bis 18 Uhr nur noch bei 55 Stundenkilometern liegen werden. In Schauernähe bestehe aber noch die Gefahr einzelner Sturmböen.

