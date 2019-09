Wetterdienst: Montag wird’s stürmisch

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Am Montag wird es im Landkreis Cloppenburg stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntag vor einem möglichen Unwetter gewarnt.



Schon in der Nacht soll der Wind deutlich zunehmen. Bis zum Vormittag werden Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern erwartet. In Schauernähe könnten die Sturmböen noch kräftiger werden. Besonders in der nördlichen Hälfte des Landkreises können die Böen sogar Orkanstärke - bis zu 110 Stundenkilometer - erreichen. Der erste Herbststurm des Jahres könnte sich im Laufe des Montagvormittages schon wieder beruhigen.

