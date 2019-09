Experten lehnen Widerspruchsregel ab

Die Organisatoren und Referenten: (von links) Prof. Dr. med. Jörg Zimmermann, Prof. Dr. Martin Pohlmann, Prof. Dr. Andreas Zieger, Dr. med. Martina Weiler-Berges, Dr. Franziska Zumbrägel, Weihbischof und Offizial Wilfried Theising, Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff und Pfarrer Dr. Marc Röbel. Foto: Ludger Heuer

Von Ludger Heuer



Stapelfeld. Deutliche Position gegen die zurzeit diskutierte erweiterte Widerspruchsregelung bei Organspenden haben die Hauptreferenten des ersten Ärzteforums in der Katholischen Akademie Stapelfeld, der Oldenburger Neurochirurg Andreas Zieger und der Freiburger Moraltheologe Eberhard Schockenhoff, bezogen.



Organspenden dürften nur freiwillig erfolgen, waren sie sich einig. Unter dem Motto „Organspende – Christenpflicht?“ nahmen knapp 100 Ärzte, Zahnärzte und Psychologen an der Veranstaltung teil.

Aus medizinischen und ethischen Gründen sprach sich der Neurochirurg Prof. Dr. Andreas Zieger aus Oldenburg gegen die Organentnahme bei Wachkomapatienten aus. Er habe viele Patienten mit dieser Diagnose ins Leben zurückgeholt, erzählte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 30. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.