Cloppenburger verunglückt auf der A1

Symbolfoto: Vorwerk

Von Matthias Bänsch



Dötlingen. Nach einem Unfall auf der Autobahn 1 ist am Samstag ein 32-Jähriger aus Cloppenburg in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn am Sonntag mitteilte, passierte der Unfall am Samstagmorgen kurz vor 9 Uhr. Der Cloppenburger war auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs, als er in Höhe der Rastanlage Wildeshausen (Gemeinde Dötlingen, Kreis Oldenburg) die Kontrolle über seinen Audi verlor. Das Auto prallte gegen die rechte Außenschutzplanke, schleuderte über beide Fahrspuren in die Mittelschutzplanke, erneut über beide Fahrspuren und kam dann auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen. Der 32-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Audi stark beschädigt.



Die genaue Unfallursache muss noch geklärt werden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass der Cloppenburger unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Entsprechende Hinweise hätten sich an der Unfallstelle ergeben. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass ein körperlicher Mangel für den Unfall verantwortlich sein könnte. Die weiteren Ermittlungen dauern deshalb noch an. Dem Cloppenburger wurde eine Blutprobe entnommen. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 2800 Euro.