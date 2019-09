Züge in Richtung Oldenburg fallen aus

Foto: Hermes

Kreis Cloppenburg (mt). Zugpendler zwischen Cloppenburg und Oldenburg müssen sich in der übernächsten Woche erneut auf veränderte Fahrtzeiten einstellen. Die Nordwestbahn kündigt Zugausfälle an. Als Ersatz werden Busse eingesetzt.



„Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es vom 8. bis 11. Oktober zu Zugausfällen zwischen Cloppenburg und Sandkrug beziehungsweise Großenkneten. Die Nordwestbahn richtet für alle ausfallenden Verbindungen einen Ersatzverkehr ein“, teilt das Verkehrsunternehmen mit. An folgenden Tagen kommt es zu folgenden Einschränkungen:



8. Oktober: Ersatzverkehr zwischen Oldenburg und Großenkneten. Aufgrund der Bauarbeiten wird der Streckenabschnitt zwischen Großenkneten und Oldenburg von Ersatzbussen bedient. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Oldenburg Hauptbahnhof zur Minute 50 und somit 39 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung, in Großenkneten zur Minute 18 und somit neun Minuten später als die reguläre Zugverbindung. Zwischen Großenkneten und Osnabrück verkehren die Züge planmäßig. In Großenkneten besteht ein direkter Übergang zwischen Zügen und Ersatzbussen.



9. und 10. Oktober: Ersatzverkehr zwischen Oldenburg und Sandkrug.



11. Oktober: Die Verbindung mit regulärer Abfahrt ab Oldenburg um 4:06 Uhr ist betroffen.



Die regulären Zugverbindungen zwischen Oldenburg Hauptbahnhof und Sandkrug werden durch Busse ersetzt. Die Abfahrt mit den Ersatzbussen erfolgt in Oldenburg Hauptbahnhof zur Minute 10 und somit 19 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung, in Sandkrug zur Minute 27 und somit sieben Minuten später als die reguläre Zugverbindung. Zwischen Sandkrug und Osnabrück verkehren die Züge planmäßig. In Sandkrug besteht ein direkter Übergang zwischen Zügen und Ersatzbussen. Die Nordwestbahn bittet Fahrgäste zu beachten, dass von dieser Einschränkung auch der Zug am 7. Oktober mit regulärer Abfahrt um 23:01 Uhr in Osnabrück betroffen ist.

Nächster Artikel aus OM & Region:

27.09.2019 | 3G an jeder Milchkanne wäre schon was