3G an jeder Milchkanne wäre schon was

Schon unverzichtbar: Per Smartphone kontrollieren Landwirte heute viele Arbeitsprozesse. Das Mobilnetz in der Region spielt aber häufig nicht mit. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Cloppenburg. Die Landwirtschaft ist bei der Digitalisierung weiter als viele andere Branchen. Dieses Fazit hat Prof. Dr. Sebastian Stober, Experte für künstliche Intelligenz, Anfang der Woche in Cloppenburg gezogen. Stober, der auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung im Dorfkrug des Museumsdorfes sprach, hält den Einzug neuer Technologien auf den Höfen für unvermeidbar. Er warnte zugleich vor einer möglichen Abhängigkeit der Bauern von wenigen großen Technologiekonzernen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

