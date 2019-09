Cloppenburg reicht Klage gegen Kreis ein

Symbolfoto: dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Eine Klage gegen den Landkreis hat die Stadt Cloppenburg beim Verwaltungsgericht in Oldenburg eingereicht. Hintergrund ist die Festsetzung der Kreisumlage, dies bestätigte das Gericht auf Nachfrage der MT.



„Nachdem der Landkreis den Widerspruch der Stadt gegen den Kreisumlagebescheid 2018 zurückgewiesen hat, hat die Stadt zunächst aus Gründen der Fristwahrung Klage dagegen erhoben“, teilt Stadtsprecherin Benita Meyer mit. Die Kreisverwaltung zeigt sich „verwundert“ über das Vorgehen und die Klage. Sie verweist auf einen historisch niedrigen Kreisumlagesatz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.