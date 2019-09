Musterklage: Register schließt am Montag

Ab Montag wird verhandelt: Bei der Musterfeststellungsklage geht es um die manipulierten Abgaswerte bei VW. Foto: dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Nur noch wenige Tage: Bis zum 30. September können sich Betroffene beim Register der Musterfeststellungsklage gegen VW ein- oder austragen. Geklagt hat die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in Kooperation mit dem ADAC. Zurzeit sind rund 430000 Personen registriert, zusätzlich gibt es rund 70000 Individualklagen. Nach Schätzungen gibt es 2,2 Millionen potenzielle Kläger. In unserer heutigen Ausgabe gibt es Fragen und Antworten zum Verfahren im Überblick. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

