Schülerstreik: Fehltag taucht im Zeugnis auf

Trotz Konsequenzen geht es weiter: Hanna Ha Minh steckt schon in ersten Planungen für die nächste Demo. Foto: Hermes

Oldenburger Münsterland (her/ro). Von Konsequenzen für Schüler, die am Klimastreik in Cloppenburg teilgenommen haben, hat die Vereinigung „Parents for Future“ während ihrer jüngsten Versammlung berichtet. „Es hat Sechsen gehagelt. Zudem wurden Fehlzeiten und Fehltage eingetragen“, erklärte Delegierter Carsten Nitschke.



Schülerin und Organisatorin Hanna Ha Minh besucht das Clemens-August-Gymnasium in Cloppenburg: „Es ist abhängig vom Lehrer. Einige geben eine Sechs im mündlichen Teil für die Stunde. Zudem wird ein unentschuldigter Fehltag auf dem Zeugnis vermerkt.“ Dennoch: Der nächste Streik ist für Ende November geplant. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.