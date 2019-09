Polizei sucht Räuber mit Phantombild

Phantombild: Polizei Cloppenburg/Vechta

Oldenburger Münsterland (mab). Die Polizei Cloppenburg/Vechta hat sich am Mittwoch mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit gewendet und bittet um Mithilfe. Gesucht wird ein junger Mann, der bereits am 31. März dieses Jahres einen räuberischen Diebstahl in einem Dinklager Seniorenheim begangen haben soll.



Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann im Wohnheim an der Dechant-Plump-Straße von einer 73-Jährigen überrascht worden sein, als er gerade in ihrer unverschlossenen Wohnung nach Wertgegenständen gesucht hatte. Der Täter trat die Flucht an, die 73-Jährige versuchte, den Mann an den Schultern festzuhalten. Der Täter riss sich los, die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Anschließend stellte sich heraus, dass der Täter aus der Wohnung Bargeld gestohlen hatte.



Ein paar Wochen später soll der gesucht Mann erneut im Wohnheim gesehen worden sein. In diesem Fall konnte aber nichts gestohlen werden, weil das Personal auf den Mann aufmerksam wurde.

Die bisherigen Ermittlungen haben offenbar nicht den gewünschten Effekt gehabt. Deshalb soll ein Phantombild nun neue Hinweise auf den Mann bringen . Der Mann wird wie folgt beschrieben:



- Etwa 20 Jahre alt

- Ca. 1,80 Meter groß mit einer schlanken/sportlichen Figur

- Er hat dunkle Harre, die glatt nach hinten gekämmt sind. An den Seiten sollen die Haare kurz rasiert gewesen sein

- Der gesuchte Mann wird als nervös beschrieben und habe einen Hang zum Stottern

- Insgesamt habe er ein gepflegte Erscheinungsbild

- Zeugen könnten folgende Kleidung beschreiben: schwarze Jogginghose, blaue Jacke mit weißen Streifen am Ärmel



Hinweise an die Polizei in Vechta unter 04441/9430.