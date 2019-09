Thomas Cook: Pleite verunsichert Kunden

Insolvenz beantragt: Die Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook hat auch Auswirkungen auf viele deutsche Urlauber. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Das Telefon in vielen Reisebüros des Landkreises stand gestern nicht still. Viele Kunden melden sich, der Insolvenzantrag des britischen Reiseveranstalters „Thomas Cook“ sorgt für Verunsicherungen. Unter anderem darf der Tochter-Ferienflieger Condor keine Thomas-Cook-Fluggäste mehr mitnehmen. „Wir spüren die Auswirkungen“, sagt Maria Baumann vom Löninger Reisebüro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.