Kreis fördert Medizin-Studenten

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Um frühzeitig ärztlichen Nachwuchs für den Landkreis zu gewinnen und die wohnortnahe medizinische Versorgung sicherzustellen, unterstützt der Landkreis Cloppenburg bis zu fünf Studierende der Humanmedizin mit einem Stipendium. Das Förderangebot richtet sich nicht nur an angehende Medizinstudierende, sondern auch an Studierende, die ihr Studium bereits aufgenommen haben.

Die Geförderten erhalten monatlich 500 Euro. Nach dem Studium und der fachärztlichen Weiterbildung verpflichten sich die Studierenden, für mindestens fünf Jahre im Landkreis Cloppenburg in der allgemeinmedizinischen Versorgung tätig zu sein.