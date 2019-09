Friesoythe bekommt Kontaktbeamten

Archivfoto: Hermes

Von Matthias Bänsch



Oldenburger Münsterland. Die Ankündigung von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, bis Jahresende 2022 zusätzlich insgesamt 1210 neue Polizisten einstellen zu wollen, begrüßt Andreas Sagehorn, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta: „Ein Riesen-Gewinn für Niedersachsen und auch für uns.“ Gleichzeitig hebt er aber beschwichtigend die Hand: „Diese 1210 landesweit neu eingestellten Polizisten jetzt durch die 33 Inspektionen zu teilen, funktioniert aber leider nicht so ohne Weiteres“, erklärte er am Freitag im Rahmen eines Pressegespräches. Dementsprechend könne er auch nicht einschätzen, wie genau die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta von Pistorius‘ Nachwuchsoffensive profitieren wird. Es müssten dabei komplexe Zusammenhänge berücksichtigt werden. Die Bilanz könne man erst im Oktober 2022 ziehen.



Fest steht aber schon jetzt: Die mit 325 Mitarbeitern besetzte Polizeiinspektion wird aufgestockt – und zwar schon zum Oktober kommenden Jahres. Zu diesem Zeitpunkt soll in Cloppenburg die neue Verfügungseinheit ihre Arbeit aufgenommen haben. Diese soll aus einem Einheitsleiter und 15 Beamten bestehen. Diese Verfügungseinheit soll bei Großereignissen wie Stoppelmarkt oder Cityfest zum Einsatz kommen, weiterer Schwerpunkt ist die Verkehrsüberwachung. Bislang stehen sechs Beamte für diese Einheit zur Verfügung.



Dementsprechend werden zum 1. Oktober 2020 noch zehn weitere Beamte eingestellt. Andreas Sagehorn freut sich schon jetzt auf die Komplettierung dieser Gruppe. „Bislang konnten wir bei besonderen Lagen zwar auf die Bereitschaftspolizei zurückgreifen. Auf Dauer wird das aber nicht immer klappen“, so Sagehorn. Das 16-köpfige Team könne zum Beispiel auch auf Situationen wie bei der anhaltenden Serie von Brandstiftungen im Cloppenburger Stadtgebiet reagieren.



Sagehorn kündigte auch an, dass die Polizeiinspektion verstärkt den Kontakt zum Bürger suchen wird. Deshalb soll es auch bei den Polizeikommissariaten Friesoythe und Vechta künftig einen Kontaktbeamten geben. Dieses Modell habe sich in Cloppenburg mit Johannes Kalvelage bewährt. Er ist zu Fuß auf Streife im Stadtgebiet, sucht das Gespräch mit den Bürgern und zeigt Präsenz. Darüber hinaus gibt es regelmäßig eine Bürgersprechstunde. Wann genau in Friesoythe und Vechta die Kontaktbeamten ihren Dienst aufnehmen werden, steht noch nicht fest. Sagehorn zeigte sich am Freitag aber zuversichtlich, dass dies „schon nächstes Jahr“ umsetzbar sein könnte.