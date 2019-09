„Irgendwann geben die Kinder einfach auf“

Digitale Welt: Die Nutzung von Smartphones und Tablets kann die Beziehung und Entwicklung von Kindern stören. Foto: Patrick Pleul/dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. „Heute schon mit Ihrem Kind gesprochen“: Mit einer Plakatkampagne unter diesem Motto möchte der Landkreis Eltern für die Smartphone-Nutzung sensibilisieren. „Wir wollen das Handy auf keinen Fall verteufeln, aber teilweise sollte man den Konsum hinterfragen“, erklärte Rebecca Kündiger vom Jugendamt des Landkreises.„Babys versuchen, die Aufmerksamkeit zu bekommen, aber irgendwann geben sie einfach auf. Das bereitet uns Sorgen", ergänzt Hildegard Wübben-Siefer, Leiterin der sozialen Dienste im Jugendamt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

