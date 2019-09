Polizei stoppt Geisterfahrer auf der A29

Symbolfoto: dpa

Ahlhorn (mab). Mehrere Autofahrer mussten am späten Mittwochabend auf der A29 einem Geisterfahrer ausweichen. Wie die Autobahnpolizei am Donnerstag mitteilte, ging der erste Notruf gegen 23.20 Uhr ein. Eine Autofahrerin war in Richtung Ahlhorner Dreieck unterwegs, als ihr plötzlich ein Auto zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn entgegenkam. Im Minutentakt meldeten sich dann weitere Autofahrer – sie alle konnten dem Geisterfahrer noch rechtzeitig ausweichen. Der Falschfahrer hingegen setzte seine Fahrt trotz der brenzligen Situationen fort. Glück im Unglück: Um diese Uhrzeit sei verhältnismäßig wenig Verkehr auf der Autobahn, erklärten die Beamten.



Polizisten aus Ahlhorn, Wildeshausen und Oldenburg eilten auf die A29, um den Geisterfahrer zu stoppen. Dies gelang schließlich an der Abfahrt Wardenburg. Am Steuer saß ein 81-Jähriger aus Großenkneten. Gegen den Mann ist nun ein Strafverfahren eingeleitet worden. Der Führerschein wurde bereits eingezogen. In diesem Zusammenhang sucht die Autobahnpolizei nun nach etwaig weiteren gefährdeten Autofahrern, die sich unter Telefon 04435/93160 melden können.