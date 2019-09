Neurologie droht der nächste Aufschub

Schulterschluss mit Bürger gesucht: Für die Neurologie treten (von rechts im Bild) Geschäftsführer Lutz Birkemeyer, Dr. Andreas Pfeiffer und Kreismitarbeiter Christoph Essing, Manager der Gesundheitsregion Cloppenburg, gemeinsam ein. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Entscheidung über eine neue Fachabteilung für Neurologie in Cloppenburg verzögert sich offenbar weiter. Die vom Land eingesetzte Gesundheitskommission wird voraussichtlich nicht (wie geplant) bis Ende des dieses Jahres eine Empfehlung abgeben, sondern voraussichtlich bis ins nächste Jahr weitertagen. Dieses Signal hat Lutz Birkemeyer, der Geschäftsführer des St.-Josefs-Hospitals, aus dem Landtag erhalten.



Die Klinik wartet inzwischen seit dreieinhalb Jahren auf eine Antwort zu ihrem Antrag. Das Sozialministerium hat bereits zweimal die Notwendigkeit einer eigenen Neurologie im bisher unterversorgten Landkreis bestätigt. Doch die aus Krankenversicherungen, Ärztekammern und Politikern bestehende Planer-Runde blockte das Vorhaben ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

18.09.2019 | Kunstrasen kommt ohne Mikroplastik aus