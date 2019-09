Kunstrasen kommt ohne Mikroplastik aus

Auf dem Kunstrasenplatz: von links Dr. Franz Stuke (Vorsitzender KSB Cloppenburg), Henning Hildener (Fieldturf), Leonhard Rosenbaum (Kreistagsabgeordneter LK CLP), Manfred Brockhaus (TuS Emstekerfeld), Jürgen Morton (Morton Extrusionstechnik), Gerhard Block (Sportstättenbauauschuss KSB Clopenburg) und Tobias Spils (TuS Emstekerfeld). Foto: Rohling

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Einen Kunstrasenplatz, der ohne Granulat und Mikroplastik auskommt, hat eine Cloppenburger Gruppe in Hoffenheim unter die Lupe genommen. Federführend hatte der Kreissportbund (KSB) die Fahrt organisiert.



„Das Bewusstsein für die Problematik und für Nachhaltigkeit ist beim Hersteller schon da“, erklärt KSB-Geschäftsführer Christoph Rohling. Hauptsächlich kenne der Anbieter dies jedoch eher aus Deutschland, in anderen Ländern sei das Interesse daran nicht so groß. Einen guten Eindruck hatte Tobias Spils, Vorsitzender vom TuS Emstekerfeld. Er machte sich ebenfalls ein Bild vor Ort: „Man muss anfangs nur einmal Sand einfüllen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.