Garreler Wehr hat die Nase vorn

Zwei Mannschaften siegen auf Kreisfeuerwehrtag

So sehen Sieger aus: Zu einem Foto stellten sich die Gruppenführer mit ihren Urkunden und Pokalen.Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Scharrel. Die Feuerwehr Garrel 2 ist auf dem Kreisfeuerwehrtag am Sonntag in Scharrel Sieger und Wanderpokalgewinner in der Wettkampfklasse der Tanklöschfahrzeuge (TLF) geworden.In der Wettkampfklasse Tragkraftspritze (TS) gewann die Feuerwehr Garrel 1. Bei der Jugendfeuerwehr holte sich die Jugendfeuerwehr Molbergen. Zahllose Besucher verfolgten am Sonntagnachmittag die Feuerwehr-Wettkämpfe. Mit 19 Wettkampfmannschaften gab es in der Klasse der Tank­löschfahrzeuge die meisten Teilnehmer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.