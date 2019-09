Cloppenburger spüren lebendige SPD

Bei der Regionalkonferenz: Nico Neubert aus Löningen, Vanessa Wiegmann aus Essen, Frank Teschner und Jan Oskar Höffmann aus Cloppenburg sowie Jessica und Nils Heister aus Löningen.Foto: Hermes

Oldenburg/Cloppenburg (her). Die Kandidaten für den SPD-Vorsitz sind am Sonntag von einigen Parteimitgliedern aus dem Kreis Cloppenburg unter die Lupe genommen worden. Die verschiedenen Duos stellten sich in Oldenburg vor, die Veranstaltung war Teil von 23 Regionalkonferenzen.



„Es steckt viel Kraft in der Partei. Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Weg, den wir gehen, und jetzt bereits bei der siebten Konferenz mit dabei. Es wird nicht langweilig, das ist ein spannender Wettbewerb“, erklärte Generalsekretär Lars Klingbeil im Vorfeld im MT-Gespräch.



Jan Oskar Höffmann hatte im Vorfeld die Hoffnung, die politischen Unterschiede zwischen den Kandidaten zu erfahren. Er freue sich über die Chance, die Anwärter für den Parteivorsitz besser kennenzulernen. „Das Verfahren ist spannend“, sagte der Cloppenburger SPD-Fraktionschef. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

