Papst gratuliert Wallfahrtsort zum Jubiläum

Zelebranten: (v.l.) Diakon Peter Sandker, Weihbischof Theising, Nuntius Dr. Nikola Eterovć, Dr. Dirk Költgen und Diakon Hubert Looschen. Foto: Heuer

Von Ludger Heuer



Bethen. Bei strahlendem Sonnenschein haben rund 1000 Gläubige das 350-jährige Jubiläum der Gnadenkapelle gefeiert. Den Gottesdienst, für den eine Bühne vor der Kapelle aufgebaut worden war, zelebrierte am Sonntag der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterović. Zum Festgottesdienst, der von vielen Bannerabordungen kirchlicher Vereine begleitet wurde, waren die Gläubigen aus der ganzen Region gekommen.



Zu Beginn seiner Predigt dankte Eterović Monsignore Dr. Dirk Költgen und Weihbischof Theising für die Einladung. Herzliche Grüße richtete er den Anwesenden im Namen von Papst Franziskus aus. An diesem heiligen Ort hätten viele Männer und Frauen die Größe der göttlichen Barmherzigkeit mit Händen greifen können.