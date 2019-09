MT-Leser erleben sagenhafte Orte

Inmitten der Fässer: Bevor die Gäste die verschiedenen Weine kosten durften, lernten sie im Keller der Winzergenossenschaft die Produktionsabläufe bei den Rebensäften kennen. Foto: Höffmann/Holitschke

Von Julius Höffmann

Kreis Cloppenburg/Königswinter. Mit der ältesten Zahnradbahn Deutschlands ging es nach oben auf den Drachenfels, wo die MT-Gäste einen wunderschönen Blick auf das Rheinland werfen konnten. Ein sagenhafter Ort: Dort, wo heute zwischen Ruine und Bahnstation heiße und kalte Getränke serviert werden, soll einst der tapfere Siegfried den bedrohlichen Drachen getötet haben, um die schöne Königstochter zu befreien.

Die Besucher aus dem Landkreis genossen sichtlich die einzigartige Atmosphäre an der „Perle des Rheins“ und ließen Geschichte und Geschichten auf sich wirken, bevor es dann zurück zur Talstation in Königswinter ging. Zuvor war die Gruppe vom Lokomobil am Hotel abgeholt worden, um nach einer kurzen Rundreise durch den Ort bequem zur Bahnstation befördert zu werden.



Die MT hatte das „Maritim“ direkt am Rhein gebucht, zentral gelegen, um fußläufig die Wein-Gaststätten gut erreichen zu können. Diesen Standort nutzten viele Teilnehmer, um am Abend die kulinarischen Vorzüge des Rheinlands zu nutzen.



Durch die malerische Kulisse des Ahrtals führte am nächsten Morgen die Reise in Richtung Ahrweiler, wo für die Gruppe eine geführte Besichtigungstour durch den früheren Regierungsbunker gebucht war. Beide Busse hatten natürlich einen ortskundigen Tourguide an Bord, der den Gästen anschließend das bekannte Städtchen Ahrweiler bei einem kleinen Spaziergang durch die Altstadt vorstellte. Wie im September und Oktober fast überall im Rheinland und an der Ahr üblich, wurde auch an diesem Wochenende Weinfest gefeiert. Die MT-Gäste erlebten umrahmt von der mittelalterlichen Stadtmauer Live-Musik und das spezielle Flair eines Winzertreffens mit zahlreichen Probierstationen und köstlichen Angeboten.



Damit nicht genug: Durch Wälder, Wiesen und Weinberge führte anschließend die Fahrt nach Mayschoß, wo die MT eine ausgiebige Weinprobe bestellt hatte. Vorweg ging es durch die dunklen Flure des Weinkellers mit riesigen Fässern, gefüllt mit wohlschmeckenden Rebensäften. Einen kleinen Teil davon verkosteten die Besucher in weiß, rosé und rot und konnten sich anschließend für gemütlichen Stunden zuhause eindecken. Ein Winzer stellte die verschiedenen Weine vor und ließ es sich nicht nehmen, zur Freude der Gäste einen gelungenen Spruch dazu zu präsentieren.



Der Abend stand zur freien Verfügung, mit einem Spaziergang durch die Allee am Rhein beendeten viele den ereignisreichen Tag.



Was wäre eine Reise an den berühmten deutschen Fluss ohne eine Schiffstour? Und so konnte die Gruppe tags drauf nach dem Frühstück auf der „Theresia“ die Schönheiten der Region vom Wasser aus bewundern. Das Schiff, das komplett für die Cloppenburger Gruppe reserviert war, legte ab in Richtung Linz. In der wunderschönen Altstadt konnten sich alle auf das Weinfest inklusive Weinkönigin freuen. Und so ließen es sich viele MT-Gäste nicht nehmen, mit der Prozession durch die Altstadt die neue Majestätin zum Marktplatz zu begleiten.