Landkreis kann Nitratbelastung nur beobachten

Ahlhorn/Cloppenburg (kre). Trotz der Bedrohung der Ahlhorner Fischteiche durch große Stickstofffrachten im Wasser sieht der Landkreis Cloppenburg keine Chance, das von der EU unter Schutz gestellte Naturgebiet durch neue Auflagen zu bewahren. „Wir können nur bei rechtswidrigen Umständen einschreiten“, sagte Baudezernent Ansgar Meyer am Donnerstagabend im Kreisumweltausschuss.



Nicht besser sieht es im Grundwasser auf Kreisgebiet aus: Ein Drittel der Messstellen zeigt gesundheitsbedenkliche Nitratwerte, ein weiteres Drittel zu hohe Ammonium-Belastungen. Der Landkreis beobachtet zwar, kann aber nicht selbst eingreifen, betonten die Fachbeamten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

