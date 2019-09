Erna Lampe und „Spürnasen“ ausgezeichnet

Cloppenburg (ah). Erna Lampe vom Mehrgenerationenhaus und der Verein „Spürnasen“ haben den Kinderfreundlichkeitspreis erhalten. Der Preis wurde ihnen am Donnerstag während einer Feierstunde im Dorfkrug des Museumsdorfes verliehen.



Insgesamt 14 eingereichte Vorschläge hatte die Jury bewertet. „Mit dieser Aktion wollen wir dazu anregen, dass die Kinder in all ihren Bereichen des täglichen Lebens noch stärker in das Blickfeld gerückt werden. Insbesondere wollen wir hier vielfältiges und ehrenamtliches Engagement würdigen. Eigentlich müsste jede Aktion, die Kinder unterstützt, belohnt werden“, betonte Volker Raker, Vorstandsmitglied des Kinderschutzbundes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

13.09.2019 | Geld allein macht Lehrer nicht glücklicher