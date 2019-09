Geld allein macht Lehrer nicht glücklicher

Unbeschwerte Kinder, überforderte Lehrer? Cloppenburger Grundschulrektoren verlangen mehr Entlastungsstunden für Organisation, Fortbildung und Nebenjobs. Foto: MT-Archiv/Kreke

Kreis Cloppenburg (kre). Entlastungen durch weniger Unterrichtsstunden und kleinere Klassen: Das schlagen Cloppenburger Rektoren vor, um dem sich abzeichnenden Lehrermangel an Grundschulen vorzubeugen. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung sagt voraus, dass bis 2025 über 26000 Lehrkräfte fehlen werden. Mit Geld allein ist der Mangel offenbar nicht zu beheben.



Die als Anreiz diskutierte Angleichung der Besoldung an die Gymnasiallehrer sei zwar eine „wichtige Anerkennung", meint Ingo Götting, der Leiter der St.-Andrea-Schule. Aber langfristig entscheidender sei es, die Arbeits- und Rahmenbedingungen zu verbessern.