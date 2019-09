Vion: Daniela Reim wird wie alle Besucher behandelt

Daniela Reim (Foto: Kreke)

Emstek/Cloppenburg (kre). Vion hat die Aufhebung des Hausverbots gegen die Arbeiterberaterin Daniela Reim unter einer Bedingung bestätigt. „Für Frau Reim gilt das, was für alle Besucher des Werksgeländes von Vion in Emstek gilt“, teilte die Geschäftsleitung am Donnerstag auf Anfrage der MT mit: „Wir benötigen aus sicherheitsrelevanten und lebensmittelrechtlichen Gründen von jedem Besucher die Uhrzeit und den Grund des Besuches.“



Das sei nötig, „damit die Betriebsleitung jederzeit weiß, wer was auf dem Gelände macht“, erklärte der Pressesprecher Karl-Heinz Steinkühler. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

12.09.2019 | Zutritt zum Gelände nur nach Absprache