Zutritt zum Gelände nur nach Absprache

Zu Schlachtarbeitern aus Osteuropa durften Beraterin Daniela Reim in Westeremstek bisher nicht mehr aufs Betriebsgelände. Das soll sich nun wieder ändern. Foto:MT-Archiv

Von Hubert Kreke



Emstek/Cloppenburg. Zutritt unter einer Bedingung: Der Vion-­Schlachthof in Westeremstek hebt das Hausverbot gegen Daniela Reim von der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte auf, wenn sich die Mitarbeiterin künftig mit der Geschäftsleitung über ihren Einsatz abspricht. Das hat ein Einigungsgespräch zwischen der Geschäftsleitung, der Beratungsstelle der gewerkschaftlichen Bildungsvereinigung „Arbeit und Leben“ und dem Landkreis Cloppenburg ergeben.



Die Geschäftsleitung hatte ihr im Frühjahr nach einem unangekündigten Einsatz auf dem Betriebsparkplatz Hausverbot erteilt. Reim hatte nach dem Tuberkulose-Tod eines rumänischen Schlachtarbeiters Flugblätter mit Informationen zu den Infektionsgefahren verteilt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.