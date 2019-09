Autofahrer auf Bahnübergang tödlich verletzt

Foto: Nordwestmedia TV

Vechta (mab). Bei einem Unfall auf einem Bahnübergang in Vechta ist am Mittwoch ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 8.30 Uhr auf dem Koetterweg. Der dortige Bahnübergang ist nicht mit Schranken, sondern nur mit einem Andreaskreuz gesichert. Laut Polizei übersah der Fahrer des Mercedes, ein 46-Jähriger aus Vechta, offenbar den aus Richtung Lohne herannahenden Zug. Der Wagen und der Triebwagen stießen zusammen.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in einen Graben geschleudert. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Auto sofort in Brand. Für den Vechtaer kam jede Hilfe zu spät. Der 49-jährige Lokführer und die rund 30 Passagiere blieben unverletzt. Sie wurden mit Bussen zu ihren Anschlusszügen gebracht oder ließen sich von Bekannten an der Unfallstelle abholen.



Die Bahnstrecke musste bis auf weiteres voll gesperrt werden. Auf der Strecke Bremen-Osnabrück muss laut Nordwestbahn noch den gesamten Mittwoch mit Zugausfällen gerechnet werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 180.000 Euro.

