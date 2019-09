Ölheizungsverbot allein wird nicht reichen

Tankwagen auf der Abschussliste: Heizungen will die Bundesumweltministerin den Ölhahn zudrehen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat den Fortbestand der Berliner Koalition von Fortschritten in der Klimapolitik abhängig gemacht. Ein Zankapfel: Der Kohlendioxid-Ausstoß soll bis 2030 massiv gesenkt werden – auch durch ein Verbot von Ölheizungen und Anreize zur Umrüstung. Diese Anreize gibt es allerdings schon.



Die von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ins Spiel gebrachte „Abwrackprämie" für veraltete Ölheizungen käme vor allem Süddeutschland zugute, wo Ölheizungen verbreiteter sind als im eher „Gas-lastigen" Norden. Allenfalls entlegene Höfe, die keinen Anschluss ans Netz besitzen, könnten in Niedersachsen davon profitieren, schätzt Bezirkschornsteinfegermeister Bernhard Jacobi aus dem Saterland. „Da wird mit der großen Kanone auf Spatzen geschossen", glaubt der Praktiker.