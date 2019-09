„Terra di Vino” gewinnt bei Kochshow

Vor der Kamera: Koch Sebastian Zantopp bei den Dreharbeiten. Foto: Hermes

Cloppenburg/Garrel (mab). Am Ende ist Kabel-1-Koch Mike Süsser das Zünglein an der Waage gewesen. Das Cloppenburger Restaurant „Terra di Vino” hat bei der Kochshow „Mein Lokal, dein Lokal” den goldenen Teller gewonnen. Die Entscheidung fiel bei der finalen Bewertung des Fernsehkochs, die am Freitagabend ausgestrahlt wurde. Der Cloppenburger Koch Sebastian Zantopp setzte sich damit gegen vier weitere Restaurants durch - darunter auch Khalled Challal mit seinem Garreler Restaurant „Kalli”. Drei weitere Bewerber kamen aus Wildeshausen und Oldenburg.



Der Wettbewerb selbst fand - wie bereits berichtet - schon im Juni statt. Bis zur Ausstrahlung der Sendung in der vergangenen Woche, mussten die Teilnehmer Stillschweigen bewahren.