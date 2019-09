Pietà aus Bethen hängt bald in Tansania

Lina Bertzbach kehrt an ihren Einsatzort in Ostafrika zurück

Setzen ein Zeichen der Verbundenheit: (von links) die Rotarier Stefan Plaggenborg und Herbert Feldkamp, Dr. Götz-Jörg Angermann (Präsident Rotary-Club FAC), Lina Bertzbach und Daniel Ostendorf. Foto: Daniela Grußdorf

Cloppenburg (mt). Wenn Lina Bertzbach am 15. September nach Mbingu/Tansania zurückkehrt, dann kommt sie nicht allein und auch nicht mit leeren Händen. Ihr Freund Daniel Ostendorf (25) wird sie diesmal begleiten. Im Gepäck haben die beiden jungen Cloppenburger ein Kreuz, das der Schmuckdesigner Herbert Feldkamp für einen besonderen Anlass entworfen hat. Es wird künftig in einem neuen Haus in dem Kinderdorf nahe der Stadt Ifakara hängen. Und dieses Gebäude soll nach der 21-Jährigen benannt werden: Lina-Haus.