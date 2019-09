Facharzt übernimmt Substitutionstherapie

Drohendes Aus der suchtmedizinischen Grundversorgung für 60 Patienten im Landkreis Cloppenburg abgewendet

Substitutionstherapie: Dabei geht es vor allem um die kontrollierte Vergabe des Ersatzstoffes Methadon, die täglich medizinisch überwacht wird. Eine Weiterführung im Kreis ist nun gesichert.Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Aufatmen bei betroffenen Patienten: Das Ende der Suchtmedizinischen Grundversorgung im Landkreis (Substitutionstherapie) wurde abgewendet. Wie berichtet, hatte der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Daniel Tabeling, Anfang August das Ende seiner freiwilligen Tätigkeit in diesem Bereich angekündigt. Nun übernimmt Gunter Burgemeister, Facharzt für Psychiatrie, die ärztliche Aufgabe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.