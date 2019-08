Piraten entern MT-Schiff auf der Donau

Aufregende Flusskreuzfahrt mit 150 Gästen

Fröhlicher Gruß: Die Urlauber genossen gut gelaunt die Reise an Bord des Schiffes von Passau nach Wien, Budapest und Bratislava. Foto: Passmann

Kreis Cloppenburg (mt). Die gedruckte MT in Bratislava: Damit hatten die Gäste der Donau-Flusskreuzfahrt nicht wirklich gerechnet. Umso erfreuter reagierten die rund 150 Urlauber auf die aktuelle Ausgabe mit den neuen Nachrichten aus dem Landkreis Cloppenburg: „Das Format ist etwas kleiner und es sind nur ein paar Seiten, aber unsere Gäste sollen nicht ganz auf ihre Heimatzeitung verzichten“, betonte MT-Chefredakteur und Reiseleiter Julius Höffmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.