Landwirte bereiten sich auf Fall der Fälle vor

ASP-Übung fand im Landkreis statt

So sieht es aus: Die Aufnahme zeigt das Virus der Afrikanischen Schweinepest in einer Wirtszelle eines Wildschweins. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Kreis Cloppenburg. Sollte die Afrikanische Schweinepest (ASP) im Landkreis Cloppenburg ausbrechen, trifft sie die Landwirtschaft nicht unvorbereitet. Am Montag spielten Landwirte und Seuchenexperten das Krisenszenario erstmals gemeinsam durch. Zum Hintergrund: Die ASP wütet zurzeit vor allem in Asien und Osteuropa. Wildschweine gelten als Übertragungsrisiko, ebenso wie der Mensch selbst. Mit dem Auftreten des Virus in Belgien vor einem Jahr ist das Problem inzwischen sehr nah an die deutsche Grenze herangerückt.