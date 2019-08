Stiftung will Versorgung dauerhaft sichern

Soll durch einen Neubau ersetzt werden: das Vechtaer Marien-Hospital. Foto: Chowanietz

Von Ulrich Suffner



Vechta. Die bisherigen Standorte des Marien-Hospitals und des Franziskus-Hospitals sollen geschlossen werden, teilte Ulrich Pelster mit. Der Vorstand der katholischen Schwester-Euthymia-Stiftung sagte am Mittwoch, für den Neubau an "zentralem Ort" nahe Lohne und Vechta seien 220 Millionen Euro Fördermittel beim Land Niedersachsen beantragt worden. Alle Mitarbeiter sollen weiter beschäftigt werden. Stellt das Land die Finanzierung sicher, könnte im Sommer 2021 Baubeginn sein. Die Bürgermeister von Vechta und Lohne, Helmut Gels und Tobias Gerdesmeyer, begrüßten die Pläne. Für diese will sich in Hannover auch der Vechtaer Landtagsabgeordnete Dr. Stephan Siemer (CDU) einsetzen.