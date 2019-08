Parkinson muss nicht totale Pflege bedeuten

Selbsthilfegruppe trifft sich monatlich

Gemeinsame Reisen schweißen zusammen: Einmal im Jahr fährt die Parkinson-Selbsthilfegruppe Friesoythe/Cloppenburg auf die Nordsee­insel Borkum.Foto: Annelene Reiners

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Zittern, steife Muskeln, unleserliche Schrift, nicht mehr richtig lachen können, obwohl man sich innerlich köstlich amüsiert: Bernd Haneklau aus Vahren war 59 Jahre alt, als bei ihm die Krankheit Morbus Parkinson diagnostiziert wurde. „Erst einmal zieht einem solch eine Nachricht den Boden unter den Füßen weg“, sagt er. „Da muss man sich erst einmal wieder finden. Ich wusste erst nicht, wie mir passiert“, sagt Haneklau, der nach einem Krankenhausaufenthalt in Berlin Weißensee auf Parkinson behandelt und medikamentös eingestellt wurde: Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.