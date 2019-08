Ort verwandelt sich in riesiges Spielzimmer

Vörden richtet OM-Familientag aus

Stellten gemeinsam das Programm für den OM-Familientag vor: OM-Geschäftsführer Jan Kreienborg (von links), Bürgermeister Ansgar Brockmann, OM-Präsident Herbert Winkel, Ludger Bröker von der EWE, Gerd Wolkemeyer und Annette Vetter von der LzO sowie OM-Vizepräsident Johann Wimberg. Foto: Gemeinde Neuenkirchen-Vörden/Maike Niehaus.

Oldenburger Münsterland (mt). Am 15. September ist es mal wieder so weit: Das Oldenburger Münsterland lädt zum Familientag. Bei der 22. Auflage des Megaevents für kleine und große Besucher verwandeln sich in diesem Jahr Straßen und Plätze im Ortsteil Vörden der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in ein riesengroßes Spielzimmer. „Es gibt wieder ein tolles Kinder- und Familienfest mit über 60 Angeboten und einer attraktiven Bühnenshow“, stellen Verbundpräsident Herbert Winkel und Vizepräsident Johann Wimberg bei der Präsentation des umfangreichen Programms im Vördener Kindergarten St. Paulus fest. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.