„Aussagen sind inkompetent und arrogant“

Symbolfoto: dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Deutliche Kritik übt Arwid Romey am Landeselternrat. „Wir distanzieren uns ausdrücklich von den in dieser Woche getätigten Aussagen“, erklärte der Vorsitzende des Cloppenburger Kreiselternrates im MT-Gespräch.



Hintergrund sind Aussagen des Landesvorsitzenden Mike Finke. Dieser hatte den Pädagogen geraten, ihren Beruf positiver zu sehen. „Das ist auch selbstgemachtes Leid: Das ständige Klagen über zu viel Arbeit für zu wenig Geld schreckt Abiturienten ab, sich für den Beruf zu entscheiden“, so Finke gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Lehrer seien im Vergleich zu Polizisten gut gestellt. „Diese Bemerkungen sind inkompetent und arrogant“, beklagt Romey. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

16.08.2019 | Einbrecher nach Unfall geschnappt