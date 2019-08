Einbrecher nach Unfall geschnappt

Symbolfoto: dpa

Ahlhorn. Dieser Einbruch ging wohl ordentlich in die Hose: Denn bei den mutmaßlichen Tätern lief schief, was auch nur schiefgehen konnte. Nicht nur, dass ein Einbrecher von der Bewohnerin überrascht wurde – der Fahrer des Fluchtwagens hatte außerdem ordentlich Alkohol und auch noch Drogen intus. Was er nicht hatte: einen Führerschein. Es kam, wie es kommen musste - er verursachte einen Unfall auf der A1.



Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll eine 77-Jährige bereits am Mittwochvormittag einen Einbrecher in ihrem Haus überrascht haben. Der Täter gelang offenbar durch die unverschlossene Hintertür in das Haus und hatte die Schmuckschatulle aus dem Schlafzimmer bereits eingesteckt. Der Einbrecher lief davon – und wurde dabei von Zeugen beobachtet. Sie sahen, wie er in einen goldfarbenen Citroen mit Bremer Kennzeichen sprang. Der mit mehreren Männern besetzte Wagen raste davon. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – zunächst ohne Erfolg.



Ein paar Minuten später wendete sich das Blatt. Der Autobahnpolizei Ahlhorn wurde ein Auffahrunfall auf der A1 bei Brinkum gemeldet. Dabei handelte es sich um besagten goldfarbenen Citroen, der auf der Überholspur gegen einen Mercedes gefahren ist. Ein Mann sei direkt nach dem Unfall aus dem Auto gesprungen und geflüchtet. Auf der Rückbank lag der mutmaßliche Einbrecher. Weil der aber nicht angeschnallt war, wurde er bei dem Auffahrunfall verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die ersten Besucher dort dürften uniformiert gewesen sein.



Weitreichende Folgen hat der Unfall aber auch für den Fahrer des Fluchtwagens. Denn es wurde schnell klar, wie es zu dem Auffahrunfall kommen konnte. Der Mann saß betrunken und unter dem Einfluss von Drogen am Steuer. Es wurde ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille festgestellt. Der 46-Jährige aus Bremen musste eine Blutprobe abgeben. Schließlich stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Citroen zuvor gestohlen wurden. Gegen den Bremer laufen jetzt diese Strafverfahren: Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung, fahrlässige Körperverletzung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis – denn einen Führerschein hat der Mann ebenfalls nicht. Die weiteren Ermittlungen zum Einbruch dauern noch an.

