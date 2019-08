Blutspendedienst kämpft um Nachwuchs

Blutspende: Obwohl der Versorgungsgrad noch gut ist, fehlt der Nachwuchs. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Fehlenden Nachwuchs beklagt der DRK-Blutspendedienst NSTOB. „Alleine in Niedersachsen und Bremen sind 2300 Spender täglich erforderlich“, erklärt Regionalleiter Jürgen Engelhard, der unter anderem auch für den Kreis Cloppenburg zuständig ist.



Sein Team umfasst 14 Mitarbeiter, die Termine koordinieren. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Spender jedoch zurückgegangen. „Besonders der Anteil an Spendern bis 40 Jahre ist zu gering", so Engelhard im MT-Gespräch.