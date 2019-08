Konzerte verbinden Regionen kulturell

Tolles Konzert: Eine Veranstaltung des Bremer Musikfestes fand im vergangenen Jahr auch schon in Löningen statt. Foto: Archiv/Siemer

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Mit drei Konzerten kommt das Musikfest Bremen auch in den Kreis Cloppenburg. Spielorte sind wie im vergangenen Jahr die St.-Marien-Kirche Friesoythe und die St.-Vitus-Kirche Löningen sowie neu dabei das Museumsdorf Cloppenburg.



„Das ist etwas Besonderes für den Landkreis und ein guter Anknüpfungspunkt", erklärte Landrat Johann Wimberg gestern während eines Pressegespräches. So könne man das Oldenburger Münsterland kulturell wahrnehmbarer machen und neben vorhandener noch weitere Klasse in die Region holen. Wimberg bedankte sich bei Professor Thomas Albert, der die künstlerische Leitung des Musikfestes inne hat: „Er ist der Initiator und führende Kopf."