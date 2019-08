Polizei gibt Tipps für sicheren Schulweg

Sicherer Schulweg: Die Polizei gibt zum Schuljahresbeginn Sicherheitstipps für Eltern und Kinder heraus. Ein offener Brief ging an alle Grundschulen. Foto: picture alliance/Ralf Hirschberger/ZB/dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Mit einem offenen Brief hat sich die Cloppenburger Polizei zum Schuljahresbeginn an die Grundschulen im Landkreis gewendet. Darin gibt Verkehrssicherheitsberater Achim Wach den Eltern der Schulanfänger einige Ratschläge für einen sicheren Schulweg.



„Die Verkehrsdichte auf unseren Straßen nimmt von Jahr zu Jahr zu. Damit wird für alle Verkehrsteilnehmer, besonders aber für Kinder, die Teilnahme am Straßenverkehr immer gefährlicher und problematischer“, so Wach. Das liege auch daran, dass die Kinder bis zum schulpflichtigen Alter immer seltener aktiv am Straßenverkehr teilnehmen und in vielen Fällen in den Autos der Eltern befördert werden.



„Nur durch unermüdliches Anleiten im Realverkehr, als Fußgänger oder Radfahrer, werden Kinder in die Lage versetzt, Verkehrsregeln zu begreifen und bewusst einzuhalten“, erklärt der Verkehrssicherheitsberater. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

