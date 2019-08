Schwefelsäure verletzt Männer in Damme

Foto: Franz

Von Matthias Bänsch



Damme. Zwei Männer sind bei einem Unfall mit Schwefelsäure am Montag verletzt worden. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Nach ersten Erkenntnissen flossen rund 500 Liter des hochgiftigen Stoffes aus. Der Unfall passierte laut Mitteilung der Polizei bereits am Montagvormittag. Nach den abschließenden Ermittlungen der Polizei sollen ein 31- und ein 67-Jähriger einen mit Schwefelsäure gefüllten Kanister mit einem Traktor und Anhänger transportiert haben. In einer Kurve stürzte der Kanister zu Boden und wurde beschädigt. Schwefelsäure trat aus.



Die beiden Männer hätten dann noch auf eigene Faust versucht, die Gefahrenstelle zu beseitigen. Mit einem Gabelstapler wollten sie den Kanister bergen. Doch dabei verletzten sich die Männer. Erst jetzt wurden die Rettungskräfte informiert. Dabei stellte sich heraus, dass der Boden auf einer Länge von rund 100 Metern kontaminiert war. Angefordert wurde eine Werksfeuerwehr aus Minden – die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften nach Damme eilte. Mit allergrößter Vorsicht wurden zunächst Proben genommen, anschließend musste das verseuchte Erdreich abgetragen werden. Eine Spezialfirma kümmerte sich um den Abtransport. Der Einsatz konnte erst am späten Montagabend beendet werden. Die Polizei hat gegen den 67-Jährigen als mutmaßlichen Verantwortlichen für den Unfall ein Strafverfahren eingeleitet.

