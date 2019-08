Nicht auf den eigenen Lorbeeren ausruhen

Die Diplomträger: Sophia Brinker (hinten von links) , Waldemar Fink, Julian Hinrichs, Tobias Michaelis, Andre Wessels, Alexander Hilgefort, Franziska Hake, Simon Lünswilken; vorne von links: Martin Menzen, Viktoria Karsten, Denise Schlangen, Gerrit Buschermöhle und Patrick Kaper. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Cloppenburg. 189 Lehrlinge in 18 Ausbildungsberufen haben am Samstagnachmittag bei der Lehrlingsfreisprechung in der Stadthalle Cloppenburg aus den Händen der Innungsvorstände ihre Gesellenbriefe erhalten. Von Kreishandwerksmeister Günther Tönjes wurden sie traditionell mit drei Hammerschlägen frei und ledig ihrer Ausbildungspflichten gesprochen.



Nicht nur Eltern, Lehrer, Freunde und Ausbilder gratulierten den jungen Gesellen und Gesellinnen zum Abschluss ihrer Lehrzeit. Landes- und Kommunalpolitiker zeigten auch, wie wichtig die erfolgreiche duale Ausbildung auch künftig sein wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 12. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

11.08.2019 | Mehrere Unfälle in der Blechlawine