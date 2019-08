Mehrere Unfälle in der Blechlawine

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Wochenende alle Hände voll zu tun gehabt. Grund ist der Rückreiseverkehr am letzten Sommerferien-Wochenende in Niedersachsen. Gleichzeitig ist Halbzeit in Nordrhein-Westfalen - dort ist derzeit Bettenwechsel: Viele Urlauber kehren in ihre Heimat zurück.



Verschärft wurde die ohnehin angespannte Verkehrslage auf den Autobahnen 1 und 29 durch die derzeitigen Baustellen, die für stockenden Verkehr sorgten. Der wiederum führte zu mehreren Unfällen auf beiden Autobahnen. Wie die Autobahnpolizei am Sonntag mitteilte, wurden die Beamten am Samstag zu sieben Unfällen gerufen.



Zum Glück wurde niemand verletzt - es gab lediglich Blechschäden in Höhe einer Gesamtsumme von 24.000 Euro. Häufigste Ursache bei den Unfällen war Unachtsamkeit der Autofahrer. Sie hätten bei stickendem Verkehr oder Stau nicht genügend Sicherheitsabstand zum Vordermann eingehalten. Auch am Sonntag rechnet der ADAC mit erhöhtem Verkehr auf den Autobahnen.