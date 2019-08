Wichtige Infos zum Schulbus-Verkehr

Symbolfoto: dpa

Am Donnerstag sind die Sommerferien vorbei. Dann beginnt für die Schüler im Landkreis wieder der Alltag. Bevor sie morgens wieder in die Schulbusse steigen, hat die Kreisverwaltung ein paar wichtige Information zum Busverkehr. Dort gibt es nämlich einige Änderungen.

Auf den Linien 926 (Lindern), 931 (Emstek) und 933 (Molbergen) des Verkehrsunternehmens Hanekamp ist es zu Veränderungen in den Fahrplänen gekommen. Die aktuellen Fahrpläne können im Internet unter der Homepage www.weser-ems-bus.de unter dem Reiter „Fahrplan“ und dem Unterpunkt „Fahrplandownload“ eingesehen werden.

Außerdem ist es zu Fahrplanänderungen beim Verkehrsunternehmen Brünemeyer auf den Linien 905 (Barßel/Friesoythe) und 917 (Bösel/Friesoythe) gekommen. Diese Änderungen sind auf der Homepage www.bruenemeyer-reisen.de einzusehen.

Aufgrund Vollsperrung der Kreisstraße 164 von Huckelrieden bis Winkum teilt der Busbetreiber der Linie 928 mit, dass bis zum 30 November einige Haltestellen nicht angefahren werden können. Allerdings werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Folgende Haltestellen sind gesperrt (Ersatzhaltestelle in Klammer):

Winkum, Achterhauk um 7:35 Uhr (Angelbeck, Purk um 7:35 Uhr), Winkum, Grotte um 6:22 Uhr und 7:37 Uhr (Angelbeck, Purk um 6:20 Uhr und 7:35 Uhr), Huckelrieden, Brinkmann um 6: 21 Uhr und 7:17 Uhr (Angelbeck, Purk um 6:20 Uhr und 7:19 Uhr) und Röpke, Rolfes II um 7:12 Uhr (Röpke, Rolfes um 7:10 Uhr).

Weil in der Friesoyther Innenstadt umfangreiche Sanierungsarbeiten stattfinden, kann es zu Verzögerungen im ÖPNV kommen.

Auf drei Buslinien meldet die Kreisverwaltung einen Betreiberwechsel. Die Fahrten auf den Linien 911 (Lastrup), 913 (Löningen-Bunnen) und 916 (Essen) werden nun vom Verkehrsunternehmen Feldhaus Reisen aus Essen betrieben. Die Fahrpläne bleiben vorerst bestehen.

Darüber hinaus weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass es leider zu Verzögerungen bei der Ausgabe der Schülersammelzeitkarten kommen wird. Aufgrund von unerwarteten und nicht vom Landkreis zu verantwortenden Problemen bei der Datenübertragung in dem für das Erstellen der Schülersammelzeitkarten genutzten Programm ist es zu unplanmäßigen Mehrarbeiten gekommen. Der Landkreis bittet um Verständnis.

Die zuständigen Verkehrsunternehmen sind über diesen Umstand informiert. Aus diesem Grund sollte es zu keinen Problemen in der Schülerbeförderung kommen. Sobald mit dem Druck der Schülersammelzeitkarten begonnen wird, werden diese an die entsprechenden Schulen versandt und über das Sekretariat an die berechtigten Schüler weitergeleitet.

In diesem Zusammenhang erklärt die Kreisverwaltung auf das richtige Verhalten während der Busfahrten hin: