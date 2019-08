EWE sieht hohe Nachfrage nach Glasfaser

Ausbau geht weiter: Die Glasfaserleitung wird per Einblastechnik unter die Erde gebracht. Foto: EWE

Von Georg Meyer



Cloppenburg. Deutsche Kunden haben wenig Interesse an Glasfaseranschlüssen! Zu dieser negativen Einschätzung kommt das Handelsblatt in dieser Woche. Es stützt sich dabei auf den Jahresbericht 2018 der Bundesnetzagentur. Fazit der Wirtschaftszeitung: Wo es schon Anschlüsse gibt, werden sie kaum genutzt.



Im Landkreis Cloppenburg hat der Breitbandausbau dank öffentlicher Förderung zuletzt einen Schub erhalten. Das Oldenburger Telekommunikations- und Energieunternehmen EWE stellt rund 6300 weiteren Haushalten schnelleres Internet zur Verfügung. Von mangelndem Interesse könne nicht gesprochen werden, betont EWE-Pressesprecherin Katharina Schütz. „Grundsätzlich sehen wir, dass ein Bedarf nach zukunftssicheren Glasfaseranschlüssen vorhanden ist und verzeichnen eine entsprechend hohe Nachfrage nach Glasfasertarifen in unseren Ausbaugebieten.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.